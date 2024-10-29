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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı 30 Kasıma kadar uzatıldı | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı 30 Kasıma kadar uzatıldı

        Çanakkale'de hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle ormanlara giriş yasağı 30 Kasım'a kadar uzatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 11:23 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:23
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        Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı
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        Çanakkale'de valilik kararıyla ormanlara giriş yasağı 30 Kasım'a kadar uzatıldı.

        Yapılan duyuruda, il genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, beklenen yağışların gerçekleşmemesi, kuraklık ve riskli meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle 6831 Sayılı Kanun gereği görevliler haricinde ormanlara giriş yasağının Çanakkale Valiliği kararıyla 30 Kasım 2024 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

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        #orman yangını
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