Çanakkale'de otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, otomobilde bulunan annesi ağır yaralandı
Bayramiç'ten Ezine'ye giden Ünzile Alacaoğlu (35) idaresindeki otomobil, yolun sağındaki sulama kanalına devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada sürücü Alacaoğlu ile annesi Gülten Yalçıntepe (60) ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Alacaoğlu, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.