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Çanakkale'de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çanakkale'de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
AA

Akşam saatlerinde etkili olan yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, yollar ve bahçeler su altında kaldı.

Camikebir ve Camicedit mahallelerinden geçen Tabaklar Deresi'nin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazileri zarar gördü, çevrede bulunan çiftliklerdeki bazı hayvanlar telef oldu.

Keklice Deresi'nin etrafındaki çok sayıda çiftlik ve yapının da zarar gördüğü öğrenildi.

Hayvancılıkla uğraşan İlker Küçükerdal, yaptığı açıklamada, bahçesindeki keçi, tavuk, bıldırcın, kaz gibi çok sayıda hayvanının telef olduğunu söyledi.

Selden güçlükle kurtulduğunu belirten Küçükerdal, "Bu yaşıma geldim, Bayramiç'te böyle bir su baskını görmedim. Kendimi kulübeden zor attım. Hayvanları kurtarmayı başaramadım" dedi.

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, belediye ekiplerinin su baskınlarından etkilenen bölgelerdeki çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Halkımızın mağdur olmaması için anında müdahale etmeye çalışıyoruz. Çok büyük miktarda bir yağış oldu. İlçe tarihinde böylesi bir dönem geçirmedik sanıyorum. Elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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