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Çanakkale'de su kullanımına kısıtlamanın süresi uzatıldı

Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı, 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda su miktarı, yaşanan kuraklık nedeniyle 28 milyon metreküpte kaldı. Çanakkale Belediyesi, 2 Mart'ta encümen kararıyla su tüketimine getirdiği kısıtlamayı 31 Ağustos'a kadar uzattı

Çanakkale'de su kullanımına kısıtlamanın süresi uzatıldı
DHA

Çanakkale merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan, 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı, kuraklık nedeniyle 28 milyon metreküpte kaldı. Atikhisar Barajı'nda su miktarının azalması üzerine Çanakkale Belediyesi tarafından encümen kararıyla 2 Mart'ta getirilen su kullanımına yönelik kısıtlama kararının geçerliliği 31 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Çanakkale Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kentin tek içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nın sürdürülebilirliğini sağlamak, yaşam kaynağı olan suyumuzu korumak adına belediye encümenince alınan tasarrufa yönelik kararların geçerliliği 31 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı" denildi.

"SU KULLANIMININ MİNİMUMA İNDİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Atikhisar Barajı'nın özellikle kuraklık riskine karşı korunması, bu doğrultuda suyun tasarruflu kullanımına yönelik farkındalık ve bilinç yaratılmasına ilişkin belediye encümenince bir dizi karar alınmıştı. Bu kapsamda; konut, iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmasının yasaklanması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanması, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanması, oto kuaför yıkama işletmelerinde su tüketiminin en yüksek ayda 20 metreküp uygulanmasına, oto kuaför yıkama, halı yıkama hamam, tuvalet gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerinde ön ödemeli elektronik sayaç takılmasına, yer altı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç takma mecburiyetinin getirilmesine böylece yer altı su kullanımının tespitinin yapılmasına, bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu ile ve yağmurlama, damlama sistemleri kullanılarak yapılması, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlandırılması, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile su kullanımının minimuma indirilmesine oy birliği ile karar verildi."

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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