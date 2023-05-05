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Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale'de polisin operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan N.D. savcılık tarafından serbest bırakıldı

Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, N.D.'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 77'si Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 102 sikke, 18 metal obje, kemer tokası, 4 yüzük, Çanakkale Savaşları'ndan kalma olduğu değerlendirilen at nalı parçası, 4 santimetre uzunluğunda 3 santimetre genişliğinde üzerinde insan silueti bulunan heykel başı ve anfora ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve hakkında adli işlem yapılan N.D., savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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