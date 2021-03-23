Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye'den yılın ilk iki ayında 2,7 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi

AA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ile Gökçeada ve Biga ilçelerinde uyuşturucu imalatı ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı 3 operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A, D.K, C.C ve V.E ile Afganistan uyruklu H.H çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen 150 gram toz esrar, 202 gram metamfetamin, 100 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 182 bin 145 kilogram tütün ve hassas teraziye el kondu.