Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı
ABONE OL

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 30 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve bir miktar para ele geçirildi

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı
0:00 / 0:00
AA

Çanakkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma”, “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçlarıyla ilgili 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Toplam 220 personelle narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyon kapsamında, şüphelilerin ev ve işyerleri ile araçlarında yapılan aramalarda 211,93 gram sentetik uyuşturucu, 380 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 23 adet sikke, 6 tabanca, 1 pompalı tüfek ile 81 fişek ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüphelilerden 19'u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 11'inin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

PTT personel alımı olacak mı, ne zaman yapılacak? 2022 PTT personel alımı şartları neler?
GÜNDEM PTT personel alımı başvuru tarihleri
2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihleri ile 2023 dini günler takvimi: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
GÜNDEM Kurban Bayramı ne zaman? İşte tarihler...
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Diyanet ile 2023 Ramazan Bayramı tarihleri
GÜNDEM Diyanet ile 2023 Ramazan Bayramı tarihleri
POMEM 29. dönem başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir?
GÜNDEM POMEM 29. dönem başvuru tarihleri!
Togg 'un seri üretimi başlıyor! TOGG fabrikası nerede, hangi bölgede?
GÜNDEM TOGG fabrikası nerede?
29 Ekim'de hastaneler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Hastane ve eczaneler 29 Ekim'de hizmet verecek mi?
GÜNDEM 29 Ekim'de hastane ve eczanelerin çalışma saatleri
29 Ekim noterler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim 2022 günü noter çalışma saatleri
GÜNDEM 29 Ekim noterler açık mı?
BAYRAM COŞKUSU! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2022 | Atatürk sözleri ile Türk bayraklı, anlamlı, yeni, resimli 29 Ekim mesajları gönder
GÜNDEM Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşın! 29 Ekim mesajları. ...
Cumhuriyet'in 99'uncu yıldönümü kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk: Bu bayramlar ve yarınlar sizindir. Güle güle...
GÜNDEM Cumhuriyet'in 99'uncu yıldönümü kutlu olsun!
29 Ekim'de trafiğe kapalı olan yollar: İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapalı olan yollar hangileri?
GÜNDEM 29 Ekim'de trafiğe kapalı olan yollar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.