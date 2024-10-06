Çanakkale'de deprem! 6 Ekim Kandilli ve AFAD verileri ile Çanakkale deprem büyüklüğü ve merkez üssü
Son dakika haberi... Çanakkale deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Çanakkale açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Peki, az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile Çanakkale deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında detaylı bilgiler...
Ege Denizi açıklarında deprem oldu. AFAD, depremin Çanakkale ili Ayvacık ilçesinde meydana geldiğini duyurdu. Çanakkale deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği 6 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile belli oldu. Verilere göre şiddetli sarsıntının derinliği 24.16 kilometre olarak ölçüldü.
SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ÇANAKKALE'DE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşıma göre, saat 15:08'de Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldi.
4.2 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Çanakkale ili Ayvacık ilçesi olarak ölçüldü.
AFAD sarsıntıyı yerin 24.16 kilometre derinliğinde kaydetti.
ÇANAKKALE DEPREM VERİLERİ
Yer:Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
Büyüklük:4.2 (Mw)
Tarih:2024-10-06
Saat:15:08:40 TSİ
Enlem:39.05056 N
Boylam:25.82167 E
Derinlik:24.16 km
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.
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