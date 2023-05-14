Çanakkale Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Çanakkale Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Çanakkale başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Çanakkale Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Çanakkale seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Çanakkale Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Çanakkale Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 91.24 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:08 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 69 oldu. Çanakkale Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 133.245 oyla yüzde 52.88 - Recep Tayyip Erdoğan: 103.975 oyla yüzde 41.27 - Sinan Oğan: 12.907 oyla yüzde 5.12 - Muharrem İnce: 1.830 oyla yüzde 0.73 aldı. Çanakkale 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Çanakkale Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.57 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:08 itibarıyla yüzde 54.2 oranında açıldı. 2023 Çanakkale milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 90.962 oyla yüzde 50.25 - Cumhur İttifakı: 76.760 oyla yüzde 42.41 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 4.745 oyla yüzde 2.62 - Ata İttifakı: 3.489 oyla yüzde 1.93 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 390 oyla yüzde 0.22 aldı. Saat 21:08 itibarıyla 2023 Çanakkale milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

