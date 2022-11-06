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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil şarampole yuvarlandı; 2 yaralı

DHA

Otomobil şarampole yuvarlandı; 2 yaralı


Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Bayırköy sapağında meydana geldi. Gelibolu'dan Eceabat yönüne giden E.Ö.'nün kullandığı 34 CIK 510 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbarla gelen ekipler, otomobilde sıkışan M.N.H.'yi 30 dakika süren çalışma ile kurtardı. Sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.N.H. ile sürücü E.Ö.'nün durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA
2022-11-06 17:00:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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