Otomobil şarampole yuvarlandı; 2 yaralı

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Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bayırköy sapağında meydana geldi. Gelibolu'dan Eceabat yönüne giden E.Ö.'nün kullandığı 34 CIK 510 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbarla gelen ekipler, otomobilde sıkışan M.N.H.'yi 30 dakika süren çalışma ile kurtardı. Sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.N.H. ile sürücü E.Ö.'nün durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2022-11-06 17:00:42



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