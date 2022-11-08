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Troya Müze Müdürü Gölcük: Çanakkale, Türkiye'de arkeolojik anlamda en fazla çalışılan kent

DHA

Troya Müze Müdürü Gölcük: Çanakkale, Türkiye'de arkeolojik anlamda en fazla çalışılan kent


Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin 10 farklı kazı çalışmasına ev sahipliği yaptığını belirten Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "Bir geçiş noktası olması nedeniyle tarihin her dönemi boyunca çok fazla yerleşim görüyor. Bu nedenle Çanakkale'de arkeolojik anlamda çok zengin. Çanakkale, yüz ölçümü ile de değerlendirildiğinde, Türkiye'de arkeolojik anlamda en fazla çalışılan kent" dedi.
Çanakkale, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu kararlı 10 arkeolojik kazı çalışmasına ev sahipliği yapıyor. Assos Antik Kenti, Gülpınar Apollon Smintheus Tapınağı kazıları, Parion Antik Kenti, Yeni Bademli Höyük, Alexandria Troas Antik Kenti, Zeytinlik Höyüğü, Maydos Kilisetepe kazıları, Troia Antik Kenti, Tenedos ve İnkaya Mağarası'nda yapılan çalışmalar ile elde edilen buluntular ile belgeler geçmişe ışık tutuluyor. Bu bölgelerde çok sayıda yüzey araştırması da yapılıyor. Bu çalışmalarla Çanakkale; Türkiye'de en çok kazı yapılan Antalya, İzmir ve Muğla'dan sonra 4'üncü il konumunda bulunuyor. Yüz ölçümü olarak değerlendirildiğinde ise Çanakkale, listenin en başında yer alıyor. Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Çanakkale'nin kültürel anlamda çok şanslı kent olduğunu belirterek, geçiş noktası olması nedeniyle de birçok antik kente ev sahipliği yaptığını vurguladı.
'ÜLKE ÇAPINDA MARKA OLAN KAZILARA SAHİBİZ'
Son yıllarda Çanakkale'de yoğun kazı çalışmalarının sürdüğünü anlatan Gölcük, "Çanakkale, Türkiye'de en fazla arkeolojik kazı ve yüzey araştırmasının yapıldığı ilk iller arasında. Toplamda 10 tane Bakanlar Kurulu veya Cumhurbaşkanlığı kararlı kazımız var; bunlardan ilki İnkaya Mağarası. İnkaya; Batı Anadolu'da yapılan ilk ve tek mağara kazısı. İnkaya kazıları sayesinde Paleolitik Dönem insanının Çanakkale'deki yaşamı hakkında cevap aranıyor. İlimize bağlı Gökçeada ve Bozcaada'da toplam 3 kazımız var. Gökçeada'da Zeytinli ile Yeni Bademli Höyük kazısı; bu kazılardan ikisi. Gökçeada'da Neolitik döneme ilişkin hemen hemen 8 bin yıllık bir tarih nasıl şekillendiğinin cevapları aranıyor. İlimizde son yapılan kazılardan birisi de Bozcaada'da yürütülen Tenedos kazıları. Oldukça önemli bir kazı, Bozcaada'nın Tunç Çağı konusu araştırılıyor. Kuzeyde Parion'dan, Maydos, Troya, Assos, Alexsandra Troas, Gürpınar kazılarına; neredeyse ilin tamamına yayılan çok önemli ve ülke çapında marka olan kazılara sahibiz" diye konuştu.
'TROYA MÜZESİ, BU NOKTADA MERKEZ GİBİ'
Kent genelinde 8 yüzey araştırması olduğunu söyleyen Gölcük, "Bu yüzey araştırmalarında Gelibolu Yarımadası'ndan tüm Çanakkale sahil şeridine kadar Bayramiç'e, Ezine'ye, Çan'a varana kadar ilçe ilçe araştırılıyor. Bu araştırmalardan gelen sonuçlar, çıkan eserlerin toplandığı nokta Troya Müzesi. Troya Müzesi, bu noktada bir merkez gibi. Sadece bu çalışmalardan eserler gelmiyor. Bu çalışmaların bilimsel verileri de burada toplanıyor. Troya Müzesi de aslında hem kentin hem ülkenin hafızası görevini yürütmeye çalışıyor. Yaşadığımız bölgeyi, ülkeyi daha iyi tanımaya çalışıyoruz. Bu yoğun çalışmalar çok büyük emeklerle devam ettiriliyor. Bilimsel ekiplerimizin çok ciddi emekleri var. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'müzün bu kazılara sağladığı destek oldukça önemli. Yanı sıra Türk Tarih Kurumu'nun kazılarda çalışan uzman personeli, son yıllarda kaliteyi de artırıyor. Çanakkale, bu yoğun çalışmalarla beraber Türkiye'de en iyi araştırılan kentlerin başında geliyor" dedi.
Çanakkale'nin kültürel zenginliğine de vurgu yapan Gölcük, "Bir geçiş noktası olması nedeniyle tarihin her dönemi boyunca çok fazla yerleşim görüyor. Bir ticaret hattı ve ticaret için kurulmuş kentler var. Bu nedenle Çanakkale'de arkeolojik anlamda çok zengin. Türkiye'de özellikle Ege ve Akdeniz havzalarında yoğun kazılar yürütülüyor ama Çanakkale yüz ölçümü ile de değerlendirildiğinde, Türkiye'de arkeolojik anlamda en fazla çalışılan kent" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-11-08 10:45:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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