Çanakkale'de 10 Kasım'a özel '3D Mapping' gösterisi

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Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla '3D Mapping' gösterisi düzenlendi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı´nca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümü anma programı kapsamında '3D Mapping' (video haritalama, film ve animasyonların doğal dokuya uygun olarak oturtularak yayınlanması) gösterimi hazırlandı. Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi´nde önünde düzenlenen gösteriye çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Gösterimde Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı önemli savaşlar anlatılırken, bazı videolarına da yer verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-11-10 20:54:28



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