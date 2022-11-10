Ayvacık açıklarında 87 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

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İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yelkenli tekne içerisindeki 87 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Botları TCSG-6 ve KB-20 tarafından yelkenli tekne durdurularak, içerisindeki 87 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2022-11-10 22:16:05



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