Çanakkale'de 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan yol kontrolünde durdurulan araçta yaklaşık 1 ton deniz patlıcanı nakil sırasında ele geçirildi. Canlı olmadığı tespit edilen hayvanlar katı atık bertaraf tesisinde imha edildi. Araca 7 bin 429 idari para cezası uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-11-11 17:05:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.