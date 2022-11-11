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AK Parti'li Turan: Türkiye'nin talebi doğrultusunda İsveç'te anayasa değişikliği çalışması gündemde

DHA

AK Parti'li Turan: Türkiye'nin talebi doğrultusunda İsveç'te anayasa değişikliği çalışması gündemde


Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşmesine ilişkin "O toplantının bitiminde yapılan açıklamalar, Türkiye´nin dünyadaki süreçlere nasıl yön verdiğini bir daha göstermiş oldu. Bugün bir Avrupa ülkesi, İsveç gibi bir ülke Türkiye´nin talebi doğrultusunda terör örgütleriyle olan yanlış mevzuatını düzeltmek için anayasa değişikliği çalışması yapmaya başladı" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'de bir dizi programa katıldı. İlk olarak ÇOMÜ Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tüp Bebek Merkezi açılışını gerçekleştiren AK Partili Turan, merkezi gezerek bilgi aldı. Turan, daha sonra Dardanos Yerleşkesi'nde ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Spor Salonu temel atma törenine katıldı.
'ATATÜRKÇÜLÜK 10 KASIM´DA DANS EDEREK DEĞİL CUMHURİYETİMİZİ AYAĞA KALDIRARAK OLUR'
Programda gündem hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Partili Turan, "Dün üzülerek gördük. Bir büyük şehrimizin belediye başkanı maalesef yas günü olan, matem günü olan, siyahları giydiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım´da, eşiyle dans etmeyi, müzik içerisinde eğlence yapmayı adeta görev bilerek bir adım attı. Konumuz bu değil ama söylemeden geçemeyeceğim. Bu dansı o değil de ben yapsaydım, bu dansı o değil de bir AK Partili belediye başkanı yapsaydı, polemik mi istersiniz, manşetler mi istersiniz, günlerce Türkiye bunlara boğulurdu. Ama 10 Kasım eşiyle dans eden bir belediye başkanını hiçbir basın kuruluşu eleştirmedi. Buna isyanım var. Bu münasebetsizliğe, bu densizliğe isyanım var. O yüzden diyorum ki; Atatürkçülük 10 Kasım´da dans ederek değil, onun emanetine göğüsleyerek, omuzlayarak, Cumhuriyetimizi ayağı kaldırarak olur" diye konuştu.
AK Partili Turan´ın konuşmasının ardından ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Spor Salonu´nun temel atma merasimi gerçekleştirildi.
'TÜRKİYE´NİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA İSVEÇ'TE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMASI GÜNDEMDE'
Ardından Çanakkale İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin Çanakkale Belediyesi'ne devir törenine katılan Turan, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın, İsveç Başbakanı Kristersson ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekili Turan, "Daha dün İsveç Başbakanı Türkiye´de Cumhurbaşkanımızla beraber harika bir toplantı gerçekleştirdi. O toplantının bitiminde yapılan açıklamalar Türkiye´nin dünyadaki süreçlere nasıl yön verdiğini bir daha göstermiş oldu. Bugün bir Avrupa ülkesi, İsveç gibi bir ülke Türkiye´nin talebi doğrultusunda terör örgütleriyle olan yanlış mevzuatını düzeltmek için anayasa değişikliği yapmaya başladı. Ocak ayında, Türkiye´nin talebi doğrultusunda İsveç´te anayasa değişikliği çalışması gündemde. Bunlar kıymetli işler. Dün, Türk Devletler Teşkilatı Zirvesi´nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adete tanınan bir devlet gibi gözlemci üye sıfatıyla toplantıda yer almasına karar verildi. Kuzey Kıbrıs´ımız artık tanınan bir devlet statüsünde o toplantıda yer aldı" dedi.
Konuşmaların ardından DSİ 252. Şube Müdürü Murat Güldoğan ile Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, tesisin devir teslimini gerçekleştirdi.
Törenlere, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ilçe ve belde belediye başkanları ile davetliler katıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-11-11 19:51:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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