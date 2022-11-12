Ayvacık açıklarında 42 kaçak göçmen kurtarıldı 

İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 42 kaçak göçmen, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik TCSG-28 Botuna alınarak kurtarıldı. Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu´na getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2022-11-12 02:53:45
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