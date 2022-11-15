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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deniz soğumadı, Marmara Denizi'nde beklenen lüfer akını gecikti

DHA

Deniz soğumadı, Marmara Denizi'nde beklenen lüfer akını gecikti


Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)MARMARA Denizi'nde 'denizin prensi' olarak bilinen lüferin, geçen yıla göre daha az olduğunu belirten Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, deniz suyu soğumadığı için beklenen akının geciktiğini söyledi. Karabiber ayrıca eylülden itibaren denizi taradığını ancak müsilaj bulgusuna rastlamadığını kaydetti.
Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının kalkması ve yeni sezonun başlamasıyla balıkçılar, denize açıldı. Tezgahlarda balık çeşitliliği artarken, fiyatlar düştü. Geçen yıl özellikle Marmara Denizi'nde yoğun olarak balıkçıların ağına takılan ve 'denizin prensi' olarak bilinen lüfer, bu yıl henüz bekleneni vermedi. DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, "Lüfer, geçen sene bu zamanlarda İstanbul ve Çanakkale boğazlarında yoğundu. Karabiga, Erdek Körfezi, Silivri, Şarköy taraflarında da geçen yıl bugünlerde daha yoğundu. Bu yıl lüfer akını biraz gecikti. Bunun sebebini deniz suyunun soğumamasına bağlıyoruz. Şu günlerde Karadeniz, İstanbul Boğazı girişi bölgesinde, İğne Ada'dan Ereğli'ye kadar yoğun bir çinekop akını başladı. Çok sevindirici bir haber. Lüfer hiç yok değil var ama az. Çanakkale bölgesindeki balıkçılarımız biraz daha sabırlı olacak" diye konuştu. 
'30-40 YILIN PALAMUTÇULUĞU OLDU'
Palamudun bu sene çok fazla olduğunu söyleyen Naci Karabiber, palamut hamsiyle beslendiği için denizlerde hamsinin az olduğunu kaydetti. Palamudun çok olacağını öngördüklerini belirten Karabiber, "Son 30-40 yılın palamutçuluğu oldu. Palamut belli aylarda havyarını döker. Bu dönemde su sıcaklığı havyarı tutmaya elverişli ise o yıl balık çok oluyor. Biz haziran ayında korkunç bir palamutçuluk olacağını söylemiştik. Palamut hamsiyle besleniyor. Bu nedenle yazın Batı Karadeniz'de bu yıl hamsi olmayacak demiştik ki hiç yok. Marmara'da şu an yoğun bir hamsi popülasyonu var. Hamsinin boy standardı 9 santimdir. Marmara Denizi'nde tutulan hamsiler 11 santim boyunda, standardı kurtarıyor ama balıklar zayıf. Daha balıklar yağlanmadı. O da havanın sıcak gitmesinden kaynaklanıyor çünkü hamsi kış balığı. 'Kar suyu değmeden hamsi yenmez' derler, birçok vatandaşımız bilir. Hamsi şu an o nedenle biraz zayıf" dedi. 
'MÜSİLAJ BULGUSUNA RASTLAMADIM'
Eylül ayından itibaren denizi taradığını ancak müsilaj bulgusuna rastlamadığını kaydeden Karabiber, "Karadeniz'den yeni geldim. İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Kuzey Ege, Ayvalık ve Cunda'ya kadar eylül ayından beri denizi tarıyorum. Hiç daha müsilaj bulgusuna rastlamadım. Güney rüzgarlı havaların hakim olduğu bazı yıllar, kış mevsimleri kasım ayından itibaren lodos rüzgarıyla geçer. Bu sıcak bir kış demektir. Sıcak geçen, lodosun hakim olduğu yılın ertesi yılı denizde müsilaj görülebilir. O zaman müsilaj tehlikesi var demektir. Şu an sürekli kuzey rüzgarları esiyor. Ekim ayının tamamında kuzeyli rüzgarlar esti. Eylül ayından beri bütün denizlerimizde ağ atıp çekiyorum. Aynı zamanda dalgıcım, dalıyorum. Daha en küçük müsilaj bulgusu yok. Bu sene kesinlikle müsilaj olmayacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-11-15 11:08:32

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