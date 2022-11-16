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Bilirkişi raporu: Boş yağ varilini keserken ölen işçi 'garson' olarak işe alınmış

DHA

Bilirkişi raporu: Boş yağ varilini keserken ölen işçi 'garson' olarak işe alınmış


Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez belde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ali Şahin (36), belediyeye ait şantiyede kestikleri boş yağ varilinin patlayarak alev alması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Şahin'in 'garson' kadrosuyla işe alındığına dikkat çekilen raporda kendisinin de asli kusurlu olduğu belirtilerek gerekçeleri yer aldı.
Olay, 18 Ocak tarihinde Kepez Belediyesi'ne ait şantiyede meydana geldi. Kepez belde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ali Şahin, boş yağ varili kesimi yapıldığı sırada patlama yaşandı. Ardından varilin alev almasıyla çıkan yangında vücudunda yanıklar oluşan Şahin, kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından İstanbul'un Kartal ilçesindeki Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin yanık merkezine sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavisi süren Şahin, hayatını kaybetti.
Olayın ardından tamamlanan bilirkişi raporu Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı´na sunuldu. Raporda, Şahin'in varili birlikte kestiği ve olay anına tanık olan F.G.'nin de aralarında bulunduğu işçilerin ifadesine yer verildi. Raporda ayrıca Şahin´in 7 Eylül 2019 tarihinde Kepez Hizmet Gruplar A.Ş. bünyesinde 'garson' olarak işe alındığı bilgisi de yer aldı.
KEPEZ BELDE BELEDİYESİ'NE BAĞLI ŞİRKET KUSURLU BULUNDU
Raporun sonuç bölümünde yaşananın bir iş kazası olduğu vurgulanıp, "Bir kastın bulunmadığı, varil kesimi ile ilgili riskleri ve alınacak önlemleri tanımlamadığından, içerisinde bulunan kimyasalın 'Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu tedarik edip, önlemleri almadığından ve güvenlik talimatlarını da dikkate alıp uygun çalışma yöntemi ve iş organizasyonu oluşturmadığından, bu konuda çalışanlara yeterli bilgilendirme ve talimatlar verilmediğinden, iş güvenliği tedbirlerinin alındığını izlemediğinden, çalışmalarla ilgili bir kontrol mekanizması kurmadığından, mesleki yeterlilik belgesi gerektiren kaynak-kesme işleminde bu belgeye haiz olmayan F.G.'yi çalıştırdığından, SGK işe giriş bildirgesi 'garson' olarak yapılan Ali Şahin'i belirtilen meslekten farklı olarak metal kesim işinde çalıştırdığından kazanın meydana gelmesinden işveren Kepez Hizmet Grupları İnş. San. Tic. A.Ş.'nin asli kusurlu bulunmuştur" denildi.
ALİ ŞAHİN DE ASLİ KUSURLU
Bilirkişi raporunu hazırlarken olayda hayatını kaybeden Ali Şahin'in de asli kusurlu olduğuna dikkat çekerek, gerekçelerini şöyle sıralandı:
"Birim amirinin izni ve bilgisi olmadan çalışma yaptığından, içerisinde kimyasal bulunan varili kesmesi için kapağını açmadan F.G.'nin önüne koyduğundan, kapağın kapalı olduğu bilgisini F.G.'ye vermediğinden, F.G.'nin de sağlığını tehlikeye düşürdüğünden, kişisel koruyucu ekipmanları kullanmadığından, yaptığı işle ilgili Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmasına rağmen gerekli dikkat ve özeni göstermediğinden, kazanın meydana gelmesinde Ali Şahin'in asli kusurlu olduğu kanaatinde bulunduğumu belirtirim."
Rapor, savcılığa sunuldu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-11-16 19:20:06

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