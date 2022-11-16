Çanakkale'de 38 kaçak göçmen kurtarıldı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı 'MORAD-8' tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik bot içerisindeki 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2022-11-16 19:21:40
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