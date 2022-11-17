Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı; 6 yaralı

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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında orman kavşağında meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir'e giden Alper Koç idaresindeki 10 GA 795 plakalı yolcu minibüsü, Çanakkale-İzmir kara yolundan Ayvacık istikametine dönmek isteyen İsmet Sevim yönetimindeki 34 VJ 4979 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüs yan yatarken, otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kazada 2 sürücü ile minibüsteki yolculardan Adil Özbağcı, Meral Gökhan, Hüseyin Acar, Simgenur Alkan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ayvacık ile Ezine Devlet hastanelerine kaldırıldı. 6 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2022-11-17 14:11:57



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