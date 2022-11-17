Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı; 6 yaralı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında orman kavşağında meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir'e giden Alper Koç idaresindeki 10 GA 795 plakalı yolcu minibüsü, Çanakkale-İzmir kara yolundan Ayvacık istikametine dönmek isteyen İsmet Sevim yönetimindeki 34 VJ 4979 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüs yan yatarken, otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kazada 2 sürücü ile minibüsteki yolculardan Adil Özbağcı, Meral Gökhan, Hüseyin Acar, Simgenur Alkan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ayvacık ile Ezine Devlet hastanelerine kaldırıldı. 6 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2022-11-17 14:11:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.