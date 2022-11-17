Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli

DHA

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli


Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri, iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattında tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-11-17 15:58:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 6 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 6 ...
Bozcaada ve Gökçeada'da yarın feribot seferleri yapılamayacak
YEREL HABERLER Bozcaada ve Gökçeada'da yarın feribot seferleri ...
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı; 6 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı; 6 yaralı
Çanakkale'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ...
Çanakkale'deki bazı barajlarda su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü
YEREL HABERLER Çanakkale'deki bazı barajlarda su seviyesi yüzde ...
(Görüntülü) KAZ DAĞLARI&#039;NDAN BESLENEN BAYRAMİÇ BARAJI&#039;NDA SU SEVİYESİ KRİTİK NOTAYA ULAŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAZ DAĞLARI'NDAN BESLENEN BAYRAMİÇ ...
Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nda su seviyesi kritik notaya ulaştı
YEREL HABERLER Kaz Dağları'ndan beslenen Bayramiç Barajı'nda su ...
(Görüntülü) ÇANAKKALE - GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT SEFERLERİNE &#039;OLUMSUZ HAVA&#039; ENGELİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇANAKKALE - GÖKÇEADA VE BOZCAADA FERİBOT ...
Çanakkale'de 38 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 38 kaçak göçmen kurtarıldı
Bilirkişi raporu: Boş yağ varilini keserken ölen işçi 'garson' olarak işe alınmış
YEREL HABERLER Bilirkişi raporu: Boş yağ varilini keserken ölen işçi ...
Çanakkale Adliyesinde "Sosyal Market" açılacak
YEREL HABERLER Çanakkale Adliyesinde "Sosyal Market" açılacak
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 38 düzensiz ...
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı feribot ...
Çanakkale'de 496 parça elektronik sigara malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de 496 parça elektronik sigara malzemesi ...
Çanakkale'de Ağaköylü kadınlar kursta öğrendikleriyle hasırcılığı canlandırdı
YEREL HABERLER Çanakkale'de Ağaköylü kadınlar kursta öğrendikleriyle ...
Deniz soğumadı, Marmara Denizi'nde beklenen lüfer akını gecikti
YEREL HABERLER Deniz soğumadı, Marmara Denizi'nde beklenen lüfer ...
(Görüntülü) DENİZ SOĞUMADI, MARMARA DENİZİ&#039;NDE BEKLENEN LÜFER AKINI GECİKTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DENİZ SOĞUMADI, MARMARA DENİZİ'NDE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.