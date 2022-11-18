Çanakkale'de 'Geniş Katılımlı Uçak Kaza Tatbikatı' gerçekleştirildi



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) koordinesinde 'Geniş Katılımlı Uçak Kaza Tatbikatı' gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bahçesinde düzenlenen 'Geniş Katılımlı Uçak Kaza Tatbikatı'; Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) koordinesinde AFAD İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü, Kızılay, THY İstasyon Şefliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü (AYAY) iş birliğinde yapıldı. Tatbikata 149 görevli personel katılırken, yaralıları ve kazazedeleri 133 ÇOMÜ AYAY öğrencisi canlandırdı.

SENARYO GEREĞİ UÇAK, FAKÜLTE'NİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Tatbikat Hazırlık Komisyonu'nun hazırladığı senaryoya göre; TK15479 sefer sayılı Çanakkale-Çumra seferini yapan, içerisinde 88 yolcu ve 6 mürettebatı bulunan Boeing 737-800 tipi uçak, teknik arıza nedeniyle fakültenin bahçesine düştü. Kazadan kısa bir süre sonra bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis, AFAD, UMKE ve Kızılay ekibi yönlendirildi. Uçak enkazından 55 yolcu ölü olarak çıkartılırken, 39 yolcu ile kurtarma çalışmalarında yaralanan 8 kişi de sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Yaralıların ambulansla hastaneye sevk edilmesi ve uçak enkazının kaldırılmasının ardından tatbikat sona erdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-11-18 18:24:07



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