Gökçeada'da otluk yangını (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Gökçeada ilçesinde Kuzu Limanı bölgesinde akşam saatlerinde 3 farklı noktada çıkan otluk yangını, Gökçeada Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin 5 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. (DHA) Cemhan ŞEN/ ÇANAKAKLE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-11-19 00:53:42



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