1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine yerleştirilecek top mermisi figürlerinin kaideleri kuruluyor

Cemhan ŞENOrhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA)1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nde, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden ve her biri 75 ton olan 4 anıtsal yapının konulacağı kaideler, kulelere kurulmaya başlandı.
Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye´nin en önemli projeleri arasında yer alıyor. 18 Mart 2017'de temeli atılan köprünün yapımında yaklaşık 5 bin kişi görev aldı. 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.
Köprünün kulelerinin üzerine Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı´nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğindeki anıtsal yapılar yerleştirileceği kaideler kurulmaya başlandı. Ekipler, Asya ve Avrupa kıtalarında çalışmalara devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞENOrhan AKTUĞ
2022-11-19 12:04:11
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