Çanakkale'de palamut bolluğu; tek seferde 2 bin balık ağlarda



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda denize açılan balıkçılar, tek seferde yaklaşık 2 bin palamut yakaladı. Balıkçılar palamut dolu ağları tekneye çekerken zor anlar yaşadı.

Marmara Denizi'nde son dönemler yaşanan palamut bolluğu balıkçının geçim kaynağı oldu. Çanakkale Boğazı'nda palamut avlamak için 'Doğuş 1' isimli tekneyle denize açılan Hasan Doğuş Tunç ve arkadaşları büyük bir palamut sürüsüyle karşılaştı. Sürüyü gören Tunç ve arkadaşları ağları denize bıraktı. Bir süre sonra palamut dolu ağlar makara ile tekneye çekildi.

Palamut dolu ağları görünce şaşkınlık yaşadıklarını dile getiren Tunç, "Çanakkale Boğazı'nda palamut geçişinin yavaşladığı kasım ayının ortasına doğru büyük bir balık sürüsüyle karşılaştık. Balık sürüsü, balıkçı tabiriyle 'yakamoz avcılığı' ile tutuldu. Gayet güzel bir av oldu. Yaklaşık 2 bin palamudumuz vardı. Hepsi bir yere yüklenmiş balıkların ağların mantar yakalarını bile batırmış, ağları tekneye çekmekte biraz güçlük çektik. Palamudun kaybolduğunu düşündüğümüz nokta olan Çanakkale Boğazı'nda yeniden böyle bir sürüyle karşılaşmak bizleri çok sevindirdi. Bu boğazda hala palamudun varlığına işarettir. Palamut bitmiş değil daha devam edecek anlamına geliyor" dedi.

'10 GÜN İÇERİSİNDE LÜFER BOL MU OLACAK AZ MI OLACAK BUNU GÖSTERİR'

Lüfer balığının bu aylarda başlaması gerektiğini vurgulayan Tunç, "Lüfer geç bile kaldı. Bunu palamudun çok olmasına, suların sıcaklığına bağlayabiliriz. Birçok etken var. Ama bu sene lüfer kendini sakladı. Biz bunu mevsimsel olaylara bağlıyoruz. İklimin 1-2 ay geç gelmesinden kaynaklanıyor. Lüfer olmayacak değil, olur. Önümüzdeki 1 hafta, 10 gün içerisinde lüfer bol mu olacak, az mı olacak bunu gösterir. Şu anda çinekopta bolluk var. İşler biraz tersine dönmeye başladı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-11-19 13:47:01



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