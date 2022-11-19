Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri, iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattında tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00, 14.00, 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00, 11.00, 15.00, 19.00 seferleri yapılamayacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-11-19 15:39:19
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