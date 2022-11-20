Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli (2)

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GÖKÇEADA SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada seferlerinin tümünün iptal edildiğini duyururken, sadece Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 23.00'te ek sefer yapılacağı belirtildi. (DHA)Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-11-20 18:50:22



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