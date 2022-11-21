Alexandria Troas Antik Kenti'nde 2 bin yıllık odeion yapısının duvarı eski görünümüne kavuşuyor



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde Alexandria Troas Antik Kenti'ndeki yaklaşık 2 bin yıllık odeion yapısının duvarına kazı çalışmalarında ele geçirilen mermer kaplamalar yerleştirilerek, antik dönemden görünümü yeniden kazandırılıyor. Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Öztepe, ilk giriş kapısının hemen kuzeyinde yer alan duvarın, karşıdan bakıldığında antik çağda nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verecek konuma geldiğini söyledi.

Ezine'ye bağlı Dalyan köyü yakınında yer alan ve kazı çalışmaları 1997 ile 2009 yılları arasında Alman ekip tarafından yürütülen 2 bin 400 yıllık liman kenti Alexandria Troas Antik Kenti'nde çalışmalar, 2011'den beri Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Öztepe başkanlığındaki ekiple sürdürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve maddi desteğinin yanı sıra Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi ve İÇDAŞ A.Ş.'nin desteklediği Alexandria Troas Antik Kenti'nde 2022 çalışmaları olarak 30 kişilik ekiple devam ediyor. Ekip, bu sene kazı çalışmalarının yanı sıra onarım çalışmaları da yapıyor. Bu kapsamda yaklaşık 2 bin yıllık antik kentin merkezi konumunda yer alan forum içindeki çoklu yapı bölgesindeki odeionun duvarına, kazı çalışmalarında ele geçirilen mermer kaplamalar yerleştirerek, Antik dönemdeki cephe görünümü yeniden kazandırılıyor.

'BÜTÜN MERMER PLAKALARI BİR ARAYA GETİRDİK'

Kentin doğu kısmındaki odeion da devam edem onarım çalışmaları hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, "Şu an kentin forumunda, doğu sınırını oluşturan önemli bir yapılar topluluğunun içerisinde 'odeion' olarak adlandırdığımız yapıdayız. Burası kültürel, müzik etkinlikleri için kullanılan bir antik dönem yapısı. 1700'lü yıllardaki seyyahlar da bu yapının o dönemki görselleri ve özelliklerini bizimle paylaşmışlardı. Modern dönem kazıları başladıktan sonra son 2 yıldır biz burada özellikle yapının kuzey ucundaki bölümlerde kazı çalışmalarının yanı sıra onarım çalışmalarını da planlamıştık. Bu yıl odeion yapısının hemen kuzey ve doğu köşesinde duvardaki sağlamlaştırmanın yanı sıra özellikle daha önce ele geçmiş olan, depoda çalışma yaparak bulduğumuz bütün mermer plakaları bir araya getirdik. Arkasındaki özgün harcı yüksekliğini korumuş olan bölgelerdeki örneklere göre tamamlayıp üzerine de mermer kaplamaları koyduk. Böylece şu an ilk giriş kapısının hemen kuzeyinde yer alan duvar karşıdan bakıldığında antik çağda nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verecek bir konuma gelmiş oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-11-21 10:33:30



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