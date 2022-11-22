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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli

DHA

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'olumsuz hava' engeli


Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri, iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattında tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gökçeada-Kabatepe hattında ise Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferleri iptal edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-11-22 17:50:12

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