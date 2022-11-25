1915 Çanakkale Köprüsü turuncu renkle ışıklandırıldı 

Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKAKALE´de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında 1915 Çanakkale Köprüsü turuncu renk ile ışıklandırıldı.
Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında ışık gösterisi yapıldı. Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü kadına şiddete farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu renkle ışıklandırıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Orhan AKTUĞ
2022-11-25 22:30:13
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