23'üncü spor salonunu Çanakkale'de açan Sadettin Saran: Spordan kazandığımızı spora yatırdık



Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA) - Çanakkale'de Saran Group tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Spor Salonu'nun açılışı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devir teslimi gerçekleştirildi. Törende konuşan Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, "Ben bugün sahip olduğum her şeyi spora borçluyum. Spordan kazandığımızı yine spora yatırarak, gençlerimize ve ülkemize katkı yapmak en büyük amacımız" dedi.

Saran Group, Türkiye'nin çeşitli illerinde kullanıma sunduğu spor salonlarına bir yenisini daha ekledi. Çanakkale'deki Cevatpaşa Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan Atatürk Spor Salonu'nun açılışı ve devir teslim töreni gerçekleştirdi. Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

Programda konuşan Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, "Türkiye'nin dört bir yanında 22 spor salonu açtık. Bugün hep beraber 23'üncü spor salonumuzu açıp, Milli Eğitim Bakanlığı'na devredeceğiz. Bu gururlu günde bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben bugün sahip olduğum her şeyi spora borçluyum. Spordan kazandığımızı yine spora yatırarak, gençlerimize ve ülkemize katkı yapmak en büyük amacımız. Tolstoy'un çok sevdiğim bir lafı var, 'Yaşadıklarınla değil, yaşattıklarınla anılırsın' diye. Bu ülkenin gençlerine umut, destek olabiliyorsak, güzel şeyler yaşatabiliyorsak bizden mutlusu yok. Atatürk, 'Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür' demiş. Biz de bu yolda gençlerimize kucak açmaya devam edeceğiz. Gençler size verebileceğim en iyi tavsiye çok okuyun, çalışın, kendinizi sürekli geliştirin. Sigaradan uzak durun, güçlünün yanında değil, haklının yanında olun ve tabi ki Atatürkçü olun. Bu arada da şehitlerimize rahmet diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'a plaket verdi. Daha sonra protokol üyeleri Atatürk Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Salondan genel, detay görüntüler.

Protokolden genel, detay görüntüler.

Sadettin Saran'ın konuşması.

Kurdele kesimiDHA-Spor Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA)

2022-11-28 14:18:17



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