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Bakan Akar: Yunanistan ile diyalog tekliflerimizi her zaman ortaya koyuyoruz. Yunanistan'ın gerginlği arttırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçmesini bekliyoruz. Sabırla barışçıl yönetemlere inanıyoruz. Fakat diyalog çağrımız zaafiyet değildir. Hakkımızı koruyacağız. Oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Aklınızı başınıza toplayın. 3. tarafların söylemleriyle kendinize havada görmeyin.DHA-Flaş Haber Türkiye-Çanakkale

2022-12-02 12:59:13



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