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1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürleri yerleştirildi

DHA

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürleri yerleştirildi


Cemhan ŞENOrhan AKTUĞ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasına inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine, her biri 75 ton ağırlığındaki 4 top mermisi figürünün yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Cumhuriyetin 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de atıldı. Köprünün yapımında 5 bin kişi görev aldı. Köprü, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Köprünün projesinde yer alan ve kalıcı çelik imalatını sağlayan firmanın imal ettiği, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı tor mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürü de mart ayında şirkete ait 'GMK-1' isimli gemiyle Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirildi. Top mermisi figürlerinin, köprünün Asya ve Avrupa yakasında 318 metre uzunluğundaki kulelerine yerleştirilmesi için 19 Kasım'da çalışma başlatıldı. 2 top mermisi figürü, 25 Kasım'da yerleştirildi. Kalan 2 figürü yerleştirme çalışmaları ise bugün tamamlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN Orhan AKTUĞ
2022-12-06 12:36:52

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