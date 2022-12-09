İşçileri taşıyan minibüs devrildi; uzman er öldü, 9 yaralı

Uzun görünmek için ne yapmalıyız?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, elma hasadına giden işçileri taşıyan minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, izinli olduğu öğrenilen Uzman Er Musa Düşkün (31) hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bayramiç ilçesinde Beşik köyü mevkisinde meydana geldi. Zeki Varol'un (47) kullandığı 17 HF 795 plakalı elma hasadına giden işçileri taşıyan içerisinde 12 kişinin bulunduğu minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 9 yaralıyı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Suriye'de görev yapan ve izinli olduğu öğrenilen Uzman Er Musa Düşkün, tedaviye alındığı Bayramiç Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Hastaneye gelen Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Uzman Er Musa Düşkün'ün babası Hakkı Düşkün'e acı haberi verdi. Kazada yaralananların yakınları hastanenin önünde toplanırken, jandarma ve polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2022-12-09 13:35:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.