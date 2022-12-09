Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına engeli'



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine çok sayıda feribot seferi iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle GeyikliBozcaada hattında cumartesi ve pazar günü yapılacak bazı feribot seferleri iptal etti. Buna göre, yarın Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00, 18.00 seferleri, Geyikli'den ise saat 11.00, 15.00, 19.00 seferleri, pazar günü ise tüm seferler iptal edildi. Öte yandan Kabatepe-Gökçeada hattında cumartesi ve pazar günü yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-12-09 16:00:01



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