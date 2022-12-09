Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına engeli'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına engeli'

DHA

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına engeli'


Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine çok sayıda feribot seferi iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle GeyikliBozcaada hattında cumartesi ve pazar günü yapılacak bazı feribot seferleri iptal etti. Buna göre, yarın Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00, 18.00 seferleri, Geyikli'den ise saat 11.00, 15.00, 19.00 seferleri, pazar günü ise tüm seferler iptal edildi. Öte yandan Kabatepe-Gökçeada hattında cumartesi ve pazar günü yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-12-09 16:00:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fırtına, Bozcaada ve Gökçeada'ya hafta sonunda feribot seferlerini aksatacak
YEREL HABERLER Fırtına, Bozcaada ve Gökçeada'ya hafta sonunda ...
(Görüntülü) İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ; UZMAN ER ÖLDÜ, 9 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ; UZMAN ...
İşçileri taşıyan minibüs devrildi; uzman er öldü, 9 yaralı
YEREL HABERLER İşçileri taşıyan minibüs devrildi; uzman er öldü, 9 ...
Çanakkale'de tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de tarlaya devrilen minibüsteki 1 kişi ...
Çanakkale'deki barajın seviyesi azalınca eski köy 6 yıl sonra yeniden göründü
YEREL HABERLER Çanakkale'deki barajın seviyesi azalınca eski köy 6 ...
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 34 düzensiz ...
Lapsekili girişimci yetiştirdiği fidanların yüzde 80'ini ihraç ediyor
YEREL HABERLER Lapsekili girişimci yetiştirdiği fidanların yüzde ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale'deki "Pembe Göl"ün incelenmesi için TÜBİTAK'a proje sunuldu
YEREL HABERLER Çanakkale'deki "Pembe Göl"ün incelenmesi için ...
Çanakkale açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale'de 81 bin 320 makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de 81 bin 320 makaron ele geçirildi
(Görüntülü) ÇANAKKALE&#039;DE BALIK TEZGAHLARI BU KEZ ÇİNEKOPLA DOLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARI BU KEZ ...
Çanakkale'de balık tezgahları bu kez çinekopla doldu
YEREL HABERLER Çanakkale'de balık tezgahları bu kez çinekopla doldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.