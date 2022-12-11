Çanakkale'de lodos fırtınası; deniz ulaşımı aksadı

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Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkilerken, deniz ulaşımında aksaklıklar oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminine göre Çanakkale'de beklenen lodos fırtınası etkili oldu. Hızı zaman zaman 80 ile 100 kilometreyi bulan fırtına kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey Ege Denizi'nde etkisi daha da artıran fırtına nedeniyle GeyikliBozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında 2 gündür feribot seferi yapılamıyor. Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı bölge halkının dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-12-11 12:36:17



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