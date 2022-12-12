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Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü, tarihe geçti (2)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü, tarihe geçti (2)


1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki Şantiye Alanı'nda bulunan köprünün ana kontrol merkezinde incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:
"Şu anda MalkaraÇanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü kontrol merkezindeyiz. Çanakkale Köprüsü ve otoyollar gibi yollarımızın yapımları kadar, işletmeleri de önemli. Çünkü bu yapıları ayakta tutmak için önemli bir işletme performansı göstermek gerekiyor. Sadece bu Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun işletmesinde 300 tane arkadaşımız çalışmakta, 24 saat görev yapmakta. Şu anda bulunduğumuz kontrol merkezi gibi kontrol merkezleri bütün otoyollarda var. Buradan 7/24 bütün trafik izlenmekte. Bu otoyola giren vatandaşımız girdiği noktadan, bu otoyolu terk edene kadar kontrol altında. Güvenli bir şekilde bu otoyolu kullanıp, otoyolun çıkışına kadar da bu merkezden takip edilmekte. Burada olay algılama kameraları, trafik kameraları, meteorolojik sensör ve bakım ekipleriyle birlikte çok yoğun bir performans gösteriliyor. Tam 300 tane arkadaşımız 7/24 bu merkezde ve otoyolumuzda çalışmakta. Bütün yaptığımız otoyolları, normal kara yollarını hep akıllı olarak inşa ediyoruz. Bu kaliteyi, konforu ve güvenliği daha da artırıyor. Burada herhangi bir olağan dışı bir hareket halinde kontrol merkezi olay algılama kameralarından hemen alarma geçiyor. Buradaki arkadaşlar oraya müdahale ediyor ve dakikayı bile bulmayan sürede oradaki araca veya herhangi bir farklı cisme ulaşarak, burayı güvenli hale getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. O yüzden dünyanın en kaliteli işlerini yapan bakanlık olarak, dünyanın en iyi yollarını, köprülerini, tünellerini inşa ediyoruz."
'318 METREYİ ARTIK BUGÜN İTİBARİYLE 334 METREYE ÇIKARDIK'
Bakan Karaismailoğlu, buradaki açıklamasının ardından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki 318 metre yüksekliğindeki kuleye çıkarak, montajı tamamlanan Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden figürleri inceleyerek, teknik ekipten bilgi aldı. Bir gurur projesinin en üst noktasında olduklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Biz 318 metreyi artık bugün itibariyle 334 metreye çıkardık. Hem iki kulenin ayaklarında sağda, solda hem de diğer ayaklarda Seyit Onbaşı'nın top mermilerinin figürlerini yerleştirmiş olduk. Artık deniz yüzeyinde 334 metrelik ayak yüksekliklerimiz var. Deniz altında da 45 metre su derinliği ve bu derinliğin altında da 50 metreye uzayan 370 adet kazıklarımız var. 65 bin ton ağırlığındaki beton kesonlar ve onun üzerinde 33 adet bloktan oluşuyor. Bir puzzle parçası olarak 318 metreye kadar ulaşmıştık. Şu anda mermi figürleriyle beraber 334 metreye çıkmış bulunuyoruz" dedi.
'TÜRKİYE'YE VURULMUŞ EN KIYMETLİ MÜHÜRLERDEN BİRİSİ OLARAK GÖRÜYORUZ'
Çanakkale'de köprü olmadan önce ulaşımın çok meşakkatli olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Burada saatlerce süren yolculuklar vardı. Denizin ve havanın müsaade ettiği kadar feribotların çalışabileceği kadar ulaşım sağlanıyordu. Feribota bindikten sonra yarım saat süren bir yolculuk yapılıyordu. Şu anda bu süreyi köprünün yapılmasıyla birlikte 6 dakikaya düşürdük. Bu gurur projemizi Türkiye'ye vurulmuş en kıymetli mühürlerden birisi olarak görüyoruz. Çanakkale'de olmuş olması, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde açılmış olması çok önemli" açıklamalarında bulundu.
'SON 20 YILDIR YAPTIĞIMIZ YATIRIMLAR İLE TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇTIK'
Bütün dünyada krizlerin konuşulduğu bir dönemde Türkiye'de yatırımların artarak devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hizmet, eser ve açılış şölenimiz artarak devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yıldır yaptığımız yatırımlar ile Türkiye'nin önünü açtık, tüm tıkanıkları ortadan kaldırdık. 250 milyar doların üzerine çıkan ihracat rakamları ile Türkiye en büyük ve en hızlı ilerlemelerini gösterdi. Bu güçlü altyapı üzerinde Türkiye büyümeye devam edecek. Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasında Türkiye güçlü bir şekilde yerini alacaktır. Bizim de hedefimiz bu altyapıyı oluşturmak, Türkiye'nin her noktasına konforlu ve hızlı yollar ile Türkiye'nin büyümesini, dinamosunu gerçekleştirmektir. Son 20 yıldır yaptığımız yatırımlar sayesinde akaryakıttan, zamandan kazanarak, maliyetlerin azalması bize her yıl 28 milyar dolarlık tasarruf sağlıyor. Her yıl trafik kazalarının yüzde 82 azalması nedeniyle tam 13 bin 100 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. O yüzden durmak yok, yola devam diyoruz."
Bakan Karaismailoğlu, direksiyon başına geçerek köprünün Avrupa yakasından, Asya yakasına kadar minibüs kullandı, programlarının ardından kentten ayrıldı.
Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-12-12 14:51:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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