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Çanakkale'de 'Azerbaycan Anıtı'nın temel atma töreni gerçekleştirildi

DHA

Çanakkale'de 'Azerbaycan Anıtı'nın temel atma töreni gerçekleştirildi


Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Savaşları´nda şehit olan Azerbaycanlı askerlerin anısına Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak olan 'Azerbaycan Anıtı için temel atma töreni yapıldı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın ortak organizasyonu ile Çanakkale Tarihi Alanda gerçekleşen törenle Çanakkale Savaşları'nda 1915 yılında Türk topraklarının hürriyeti için yapılan muharebelerde şehit olan Azerbaycan askerlerinin anısına dikilecek anıtın temeli atıldı. Şehitler Abidesi bölgesinde düzenlenen törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Mimarlık Yetkilisi Nurlan Yusifov, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, şehit ve gazi yakınları katıldı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından iki ülke marşlarının okunmasıyla başladı.
'ANITIN İLK BETONUNU ATIYORUZ'
Törende konuşan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Türk vatanının savunmasında toprağa düşen, bizimle birlikte omuz omuza savaşan ve şehit düşen, bu toprakların ebedi vatan olabilmesi için şehadet şerbetini içen Azerbaycan askerlerinin temsil edildiği bu anlamlı anıtın ilk betonunu atıyoruz. Tarih boyunca bir ve beraber olmuş milleti her zaman birbirinin yardımına hiç beklemeden, sorgu sual etmeden koşmuştur. Gün olmuş Bakü'de, Gence'de, Karabağ'da birlik olmak gerekmiş, orada birbirinin yardımına koşmuşuz. Gün olmuş Çanakkale'de, gün olmuş Dumlupınar'da, Sakarya'da, Türk toprağı olan her yerde bir olmuşuz, beraber olmuşuz. Bu vatanı hep bir bilmişiz. Türk toprağının tehlikede olduğunu hissettiğimiz zaman kardeşlik duygularımız her zaman olduğu gibi en yükseğe çıkmış ve bu topraklarda Türk bayrağının dalgalanması için omuz omuza mücadele etmişiz" dedi.
'VATAN SAVUNMASINI BERABER YAPTIK'
"Çanakkale'de de o dönemlerde 1915 yılında vatanın birçok köşesinde yardıma ihtiyaç vardı" diyen Kaşdemir sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kardeşlerimiz o zamanlarda bulundukları yerlerden koşup geldiler. Vatan savunmasını beraber yaptık. Onları hep saygıyla, rahmetle andık. Merhum lider Haydar Aliyev'in dediği gibi; her zaman tek millet, iki devlet, kardeş olmuşuz. Biz Azerbaycan'a hiçbir zaman sadece dost ülke olarak bakmıyoruz. Azerbaycan bizim için kardeş ülkedir. Azerbaycan'da yaşayan Türkler de bizim kardeşimizdir. Bu iki kardeş ülkenin, bu kardeşliğin ebedi timsali olacak bu anıtı da Çanakkale Tarihi Alan'da en güzel şekilde, yerde yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu kardeşlik, ebediyete kadar devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Bir aksilik olmazsa 18 Mart 2023 gününde, 18 Mart Zafer Günü´müzde sizlerle birlikte, bütün Türk milletinin evlatlarının buluştuğu yerde Sayın Cumhurbaşkanlarımızın katılımıyla bu güzel, anlamlı anıtı hep beraber açarız."
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov ise "Yüzyıl önce bu toprakların her bir karışı, bugün bizim yaşayabilmemiz, özgür olmamız için, her karışı evlatlarımızın, kardeşlerimizin, babalarımızın kanıyla sulanmıştır. 100 sene önce omuz omuza, sırt sırta durup, Orta Asya'dan, Kafkas'tan, Kırım'dan, Anadolu'nun bütün bölgelerinden, dünyanın her bir yerinden gelmiş Türkler burada can kardeşleriyle birlikte, bu topraklara göz dikmiş düşmana karşı savaşmışlar, ölmüşler. Bugün onların hatıralarını ebedileştirmek için, onların şehitlik anıtını dikilmesi törenine toplandık" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov, tarafından günün anlam ve önemine ilişkin yazılan mektup imzalanarak, krom kapsülün içerisine konulup, anıtın temeline atıldı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-12-14 15:29:11

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