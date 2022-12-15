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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de 'sahte alkol' operasyonu: 2 gözaltı

DHA

Çanakkale'de 'sahte alkol' operasyonu: 2 gözaltı


Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince yapılan operasyonda 13,5 litre sahte alkol ve içki kiti ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülürken, A.T. ve Ü.A.'nın adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 13,5 litre sahte alkol, 10 litre etil alkol, içki kiti ve 40 bin boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T. ve Ü.A., hakkında adli işlem yapılarak, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-12-15 17:45:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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