Çanakkale'de 'sahte alkol' operasyonu: 2 gözaltı

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince yapılan operasyonda 13,5 litre sahte alkol ve içki kiti ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülürken, A.T. ve Ü.A.'nın adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 13,5 litre sahte alkol, 10 litre etil alkol, içki kiti ve 40 bin boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T. ve Ü.A., hakkında adli işlem yapılarak, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-12-15 17:45:44
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