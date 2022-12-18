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17 yaşındaki kızının öldürdüğü baba toprağa verildi

DHA

17 yaşındaki kızının öldürdüğü baba toprağa verildi


Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, evde tartıştığı kızı B.P. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen Erdinç P. (50) toprağa verildi. B.P., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, önceki gün sabah saatlerinde Cevatpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre B.P. ile babası Erdinç P. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. B.P., eline geçirdiği bıçakla babası Erdinç P.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdinç P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrasında genç kız gözaltına alındı. Erdinç P.'nin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edildi. Erdinç P., bugün öğle sıralarında Çanakkale Şehitler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan gözaltına alınan B.P., savcılıktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.P. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-12-18 14:40:28

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