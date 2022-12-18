17 yaşındaki kızının öldürdüğü baba toprağa verildi (2)

SERBEST KALDIKTAN SONRA SAVCILIĞIN İTİRAZI İLE TUTUKLANDI
Savcılıktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.P. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı B.P.'nin serbest bırakılma kararına itiraz etti. Bunun üzerine Çanakkale 2. Sulh Ceza Hakimliği, babasını öldürdüğü suçlamasını kabul eden şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Tekrar gözaltına alınan B.P., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. (DHA)Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2022-12-18 21:29:07
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