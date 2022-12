Serebral palsi hastası Duru, kitap yazarak hayata tutundu

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, serebral palsi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Duru Oğuz (19), 4'üncü kitabını hazırlıyor. Üniversite sınavlarına da hazırlanan Duru, kitaplarını genelde müzik eşliğinde yazdığını belirterek, "Kitap yazmak içimi umut dolduruyor" dedi.

Duru Oğuz, 5,5 aylık dünyaya geldi. Doktorlar, erken doğuma bağlı beynin oksijensiz kalmasıyla kaslarının etkilendiği belirtileriyle Oğuz'a serebral palsi teşhisi koydu. Yoğun tedavi süreci geçiren Duru, hastalık nedeniyle konuşmakta zorluk yaşarken, tekerlekli sandalyeyle hayatına devam etmek zorunda kaldı. Ailesi, sesli şekilde kitap okuyup Duru'nun konuşma yeteneğini geliştirdi. Çocukluğundan beri ailesi tarafından kitap sevgisi aşılanan Duru, öğretmenlerinin tavsiyesiyle kitap yazmaya başladı. Yaşama sevincini kaybetmeyen Duru, 14 yaşındayken 'Duru'nun Günlükleri' isimli ilk kitabını çıkardı. Ardından 'Üçüz Civcivler' ve 'Karmakarışık' isimli kitaplarını yazan Oğuz, şu an 'Üçüz Piliçler' isimli kitabı için çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Üniversiteye hazırlanan Oğuz, aynı zamanda şarkı sözü de yazıyor. Duru'nun en büyük hayali ise 'Bir Masal Perisi' isimli şarkısına klip çekmek.

'HER ZAMAN ÇOK AZİMLİ, UMUT DOLU, ÇALIŞKAN OLDU'

Duru'nun çok zorlu bir süreç geçirdiğini anlatan annesi Süreyya Oğuz, "5,5 aylık dünyaya geldi. Sayısız ameliyat ve botoks oldu. Neredeyse hayatımız hastanelerde geçti. Duru'ya biz daha bebekken kitap okumaya başladık, sürekli kitap okuyorduk. Konuşurken de sürekli onu uyaracak cümlelerden bahsediyorduk. Duru, ilkokula başladıktan sonra okumayı çok çabuk öğrendi. Okumayı öğrenmesinden sonra ona tek tek değil, koli koli kitap almaya başladık. İlk önce çok kitap okumaya başladık. Kitap okuduktan sonra günlük gibi tablete eliyle anılarını, yaşadıklarını yazmaya başladı. 14 yaşındayken Duru'nun Günlükleri adlı ilk kitabını çıkardı. Arkasından 'Üçüz Civcivler' geldi. 'Karmakarışık' adlı kitabı en son çıkan kitabı. Şu anda ise 'Üçüz Piliçler' adlı 4'üncü kitabına hazırlanıyor. Duru, her zaman çok azimli, umut dolu, çalışkan oldu. Hiçbir zaman pes etmedi. Hayalleri çok güzel. O hayallerini gerçekleştirirken, biz her zaman kızımızın yanındayız. Onunla gurur duyuyor, destek veriyoruz. Çok yoğun bir tedavi sürecinden geçtiğimiz için Duru'nun görünümünde herhangi bir sıkıntı olmadı. Hatta konuşması sesli kitap okuyarak düzeldi. İlkokul 1'e başladığı zaman Duru'nun konuşmasını benden başka kimse anlamıyordu Serebral palsi hastaları kasıldıkları için konuşurken zorlanıyorlar. Duru yüksek sesle kitap okumaya başladığı zaman konuşması düzeldi. Kelimeleri daha güzel söylemeye başladı" diye konuştu.

ÖĞRETMENİ YÖNLENDİRDİ

Kitap yazmasını öğretmenlerinin desteklediğini söyleyen Duru Oğuz, "Türkçe öğretmenim anneme 'Duru'nun yazıları çok güzel, kitap çıkaralım. Arkadaşlarına ve gençlere örnek olsun' dedi. Yaşadığım olaylardan bir kitap yazmaya başladım. 'Duru'nun Günlükleri isimli kitabımda arkadaşlık, dostlukları anlattım. Sıradan değil, farkındalık yaratan günlükler. 'Üçüz Civcivler' kitabımda eğlence, yardımlaşma, sevgi dostluk, doğa sevgisi, öğütler veren hikayeler var. 3 kitap yazdım. Şu an 4'üncü kitabın hazırlıkları içerisindeyim. Yoluma böyle devam ediyorum. Ben kitap yazmayı genel de müzik eşliğinde yapıyorum. Kitap yazmak içimi umut dolduruyor. Bazı şarkı sözlerim de var" dedi.

'BİR MASAL PERİSİ' İSİMLİ ŞARKIMA SPONSORLU KLİP ÇEKMEK İSTİYORUM'

Şarkı yazmayı da sevdiğini söyleyen Oğuz, "'Bir Masal Perisi' isimli, sözlerini yazdığım bir şarkım var. Çocuk single çıkardım. Herkesin dinleyebileceği bir şarkı. Şarkı sözlerini kitaplarım gibi herkese örnek olacak bir şekilde yazdım. Kitap çıkardığım süre boyunca şarkı da yazmak istiyorum. Ama 'Bir Masal Perisi' isimli şarkıma sponsorlu klip çekmek istiyorum. Duyarlı sanatçılarımızdan destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERE ÖRNEKLER VERMEK İSTİYORUM'

Üniversite sınavlarına da hazırlandığını söyleyen Duru, "Radyo, televizyon ve sinema bölümü, el koordinasyonlarım çok iyi olmasa da resim, grafik tasarımı bölümünü de denemek istiyorum. Kitaplarımı daha bilinçli yazmak için çocuk gelişimi de okumak istiyorum. Çocukları çok seviyorum. Gençlere örnekler vermek istiyorum. Farkındalık dolu kitaplar artık çok var. Farkındalık dolu kitaplar okusunlar. Hayallerinden vazgeçmesinler, umut dolu olsunlar. Umut dolu bakan gözleri hiçbir zaman ışıldamaktan vazgeçmesin. Kendinize bir aktivite bulun ve bunun peşinden, hayallerinizin peşinden gidin" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

