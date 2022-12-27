Çanakkale'de kayıp alzheimer hastası aranıyor

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Çan ilçesinde kaybolan alzheimer hastası M.İ. (70) için arama çalışması başlatıldı.

Çan ilçesine bağlı Dondurma köyünde dün evinden çıkan alzheimer hastası M.İ.´den uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine M.İ. için İl Jandarma Komutanlığı personeli, eğitimli köpek, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dron destekli yapılan arama çalışmalarını yerinde inceleyen İlçe Kaymakamı Mustafa Gürdal, ekiplerden bilgi aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Çan Cemhan ŞEN

2022-12-27 00:06:06



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