Çanakkale'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı

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İpek YAVAŞ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 61 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden KB-20 ve KB-4510 Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği belirtilen lastik bot içerisindeki 61 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2022-12-27 00:15:27



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