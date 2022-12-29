Çanakkale'de DEAŞ ve FETÖ operasyonunda 5 tutuklama



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de polis ekiplerince, terör örgütleri DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 26 Aralık'ta 7 adreste toplam 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale, yasaklı yayın ve doküman ile ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 52 adet fişeğe el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 28 Aralık'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1´i savcılıktaki işlemlerinin ardından, 3´ü yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, FETÖ/PDY'ye yönelik de dün Çanakkale merkezli 2 ilde operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 1´i aktif 3 askeri personel olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-12-29 20:17:24



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