Çanakkale'de fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 2´si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takiple yurt dışından getirilen kadınlara fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti. Ekipler, 26 Aralık'ta şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda N.E., Ü.G., A.G., Ş.E. ve B.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin, Orta Asyalı ve Afrikalı 14 kadını sosyal medyadaki fuhuş ilanları üzerinden kendilerine ulaşanlarla fuhuş yaptırdığı saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.E. ve Ü.G. tutuklanırken, A.G., Ş.E. ve B.E. serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2022-12-30 14:20:09



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