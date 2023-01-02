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Balıkçıların Sarıçay'daki 'ölü yosun' sorunu

DHA

Balıkçıların Sarıçay'daki 'ölü yosun' sorunu


Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, geçen ay etkili olan batı rüzgarları nedeniyle yaklaşık 300 balıkçının teknesini bağladığı Sarıçay'ın dibinin ölü yosun ve otlarla dolması, balıkçılara zor anlar yaşatıyor. Denize açılmak isteyen balıkçıların tekneleri, ölü yosun ve otlara saplanıyor. Çanakkale Deniz Ürünleri Küçük Balıkçıları Koruma Derneği Yöneticisi Ümit Aksaç, "Dernek olarak da bizim bütçemiz bu çayı temizlemeye, ıslah etmeye yetmiyor. Bu konuda biz yetkililerimizden yardım istiyoruz" dedi.
Çanakkale'de kenti ikiye bölen ve 300'e yakın balıkçının teknesini bağladığı yer olan Sarıçay'ın içi, yaklaşık 1 ay önce etkili olan batı rüzgarlarının sürüklediği deniz dibinden kopan ölü yosun ve otlarla doldu. Girişinden yaklaşık 100 metre içeri kadar Sarıçay'ın dibini kaplayan ölü ot ve yosunlar, balıkçıları zor durumda bırakıyor. Sabah denize açılmak isteyen balıkçıların tekneleri, ölü yosun ve otlara saplanıyor. Ayrıca bazı teknelerin motorları, soğutma sistemlerinin içinin ot ve ölü yosunla tıkanması sonucu arızalanıyor. Bu durum balıkçıların mağdur olmasına neden oluyor.
'ARKADAŞLARIMIZ ÖLÜ YOSUNLAR NEDENİYLE DENİZE ÇIKAMIYOR'
Çanakkale Deniz Ürünleri Küçük Balıkçıları Koruma Derneği Yöneticisi Ümit Aksaç, yaşanan bu durumun tüm balıkçıları olumsuz etkilediğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. 1 ay önce batı rüzgarlarıyla ölü yosunların Sarıçay'ın içine girdiğine dikkat çeken Aksaç, "Denizden, Atatürk Caddesi'ndeki köprüye kadar her yer ölü yosun oldu. 300 kadar kış balıkçılığıyla lüfer, sarıkanat, çinekop gibi balıkları tutup, geçinen arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız ölü yosunlar nedeniyle denize çıkamıyor. Denize açılmak için zorladıklarında 5-6 arkadaşımızın da sandalının motoru yandı. Balıkçılarımızın en büyük sıkıntısı bu. Dernek olarak da bizim bütçemiz bu çayı temizlemeye, ıslah etmeye yetmiyor. Bu konuda biz yetkililerimizden yardım istiyoruz. Balıkçılarımız çok mağdur" diye konuştu. 
'1 AYDIR TEKNEMİ YERİNDEN ÇIKARAMIYORUM'
Sarıçay ile ilgili sorunun çok büyük olduğunu söyleyen balıkçılardan Hüseyin Güzel ise "Teknem var, balıkçılık yapmaktayım fakat son 1 aydır teknemi yerinden çıkaramıyorum. Bunun sebebi ise 1 ay önce esen sert lodos nedeniyle denizdeki ölü yosun ve otların Sarıçay'ın içine girmesi. 15 gün sonra yine lodos etkili oldu. Denizdeki ölü yosun ve otlar çayın içini doldurdu. Bu nedenle denize çıkamıyoruz, mağduruz. Çayın girişindeki alana mendirek gibi bir şey yapılmış olsaydı ölü yosun ve otlar girmeyecekti. Özellikle geçimi lüfer balığında olan arkadaşlarımız sabahları denize açılamıyor, akşam da içeri giremiyor. Bu sebeple de hepimiz mağdur durumdayız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-01-02 10:20:43

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