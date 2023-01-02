Çanakkale merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

DHA

Çanakkale merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama


Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince 28 Aralık'ta Çanakkale merkezli Kocaeli ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1'i muvazzaf 3 askeri personel olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1´i savcılıktaki işlemlerinin ardından, 1´i yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-01-02 18:33:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli ...
(Görüntülü) ÇANAKKALE SAVAŞI&#039;NDAN KALMA PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇANAKKALE SAVAŞI'NDAN KALMA ...
Çanakkale Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi ...
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan top mermisi imha edildi
YEREL HABERLER Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan top mermisi ...
(Görüntülü) BALIKÇILARIN SARIÇAY&#039;DAKİ &#039;ÖLÜ YOSUN&#039; SORUNU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BALIKÇILARIN SARIÇAY'DAKİ 'ÖLÜ ...
Balıkçıların Sarıçay'daki 'ölü yosun' sorunu
YEREL HABERLER Balıkçıların Sarıçay'daki 'ölü yosun' sorunu
GÜNCELLEME - Sis nedeniyle transit gemilere kapatılan Çanakkale Boğazı'nda ulaşım yeniden başladı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sis nedeniyle transit gemilere kapatılan ...
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere ...
Çanakkale Valisi Aktaş'tan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Çanakkale Valisi Aktaş'tan yeni yıl mesajı
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan yeni yıl ziyaretleri
YEREL HABERLER Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan yeni yıl ...
Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle transit gemi geçişlerine açıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle transit ...
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi ...
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne KEGM ...
Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz pazar esnafının yeni yılını kutladı
YEREL HABERLER Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz pazar esnafının yeni ...
Troya'da kemikten yapılmış 3 bin 300 yıllık hançer sapı bulundu
YEREL HABERLER Troya'da kemikten yapılmış 3 bin 300 yıllık hançer ...
Çanakkale'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çanakkale'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.