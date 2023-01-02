Çanakkale merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

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Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince 28 Aralık'ta Çanakkale merkezli Kocaeli ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1'i muvazzaf 3 askeri personel olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1´i savcılıktaki işlemlerinin ardından, 1´i yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-01-02 18:33:16



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