Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 03.30'da boğaz trafiği, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN
2023-01-03 09:38:18
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