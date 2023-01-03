Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli (2)

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BOĞAZ, GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI

Gece etkili olan yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımına kapatılan Çanakkale Boğazı'nda görüş mesafesi normale döndü. Kuzey ve güney yönlerinde boğaza giriş sırası bekleyen gemilere saat 12.00 itibariyle geçiş izni verildi. (DHA)Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Cemhan ŞEN

2023-01-03 13:15:14



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